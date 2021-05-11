В номере подмосковной гостиницы найдено тело женщины с ранениями

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В Подмосковье организована проверка по факту обнаружения женщины с телесными повреждениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

По ее словам, тело было обнаружено в одном из гостиничных номеров в селе Юдино. На теле женщины были зафиксированы повреждения в области лица и шеи.

На данный момент на месте происшествия проводится осмотр и опрашиваются сотрудники гостиницы. Для установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.

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