Тела пяти человек обнаружили в доме в Тамбовской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пять человек найдены мертвыми в жилом доме в Тамбовской области. Об этом сообщается на сайте областного СК.

Инцидент произошел в поселке Филатовском. На место выехали следователи, чтобы установить причины происшествия. По данным ведомства, среди погибших четверо мужчин и одна женщина. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. В одной из комнат найдены следы локального возгорания и оплавления корпуса телевизора.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Ранее сообщалось, что на западе Москвы обнаружили тело несовершеннолетней под окнами дома. По данному факту прокуратура организовала проверку.