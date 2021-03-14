Под окнами дома на западе Москвы обнаружили тело несовершеннолетней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На западе Москвы обнаружили тело несовершеннолетней под окнами дома. По данному факту прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что девочку нашли возле дома на улице Барклая.

"По предварительным данным, 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, в ночное время. Подростки находились в квартире без присмотра взрослых. Также известно, что в квартире находились две собаки бойцовской породы. На теле несовершеннолетней были найдены повреждения, характерные при падении с высоты, а также от укуса собаки", – говорится в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в столице следователи возбудили уголовное дело по факту убийства молодого человека топором и покушения на убийство девушки.