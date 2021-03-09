Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины и трех ее внуков в Подмосковье

17:06
В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли семь ножей, компьютерную технику и телефоны задержанного. В крови подозреваемого обнаружены алкоголь и наркотики.
Следствию также известно, что подозреваемый в 2020 году находился на стационарном лечении в психиатрической больнице.
Ранее в Подмосковье было заведено уголовное дело после убийства женщины и ее внуков. Тела со множественными ножевыми ранениями были найдены в квартире в Подмосковье.
Сотрудников МЧС вызвала дочь женщины, которая не могла дозвониться до матери. Они спилили дверь, после чего обнаружили в помещении трупы четырех человек и подозреваемого в неадекватном состоянии.
Расследование этого дела на личный контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему обо всех обстоятельствах произошедшего.
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