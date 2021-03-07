В Подмосковье завели дело после убийства женщины и троих детей

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Женщина и трое детей были обнаружены мертвыми в подмосковном городе Ликино-Дулево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в полиции.

По данным агентства, сейчас правоохранители устанавливают причины смерти, а также возможных причастных. В качестве одной из главных версий рассматривается убийство.

По информации телеканала РЕН-ТВ, в полицию обратилась 28-летняя женщина. Она сообщила, что не может попасть в квартиру, где находятся ее дети и их бабушка. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вскрыли дверь, найдя тела бабушки, трехлетних двойняшек и восьмилетней девочки с ножевыми ранениями.

Кроме того, как уточняет телеканал, по подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний мужчина, который приходился погибшим родственником.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее столичные следователи завели дело по факту убийства молодого человека топором и покушении на убийство девушки.