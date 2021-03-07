В Подмосковье завели дело после убийства женщины и троих детей

20:28
Фото: Антон Великжанин/Москва 24
Женщина и трое детей были обнаружены мертвыми в подмосковном городе Ликино-Дулево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в полиции.
По данным агентства, сейчас правоохранители устанавливают причины смерти, а также возможных причастных. В качестве одной из главных версий рассматривается убийство.
По информации телеканала РЕН-ТВ, в полицию обратилась 28-летняя женщина. Она сообщила, что не может попасть в квартиру, где находятся ее дети и их бабушка. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вскрыли дверь, найдя тела бабушки, трехлетних двойняшек и восьмилетней девочки с ножевыми ранениями.
Кроме того, как уточняет телеканал, по подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний мужчина, который приходился погибшим родственником.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Ранее столичные следователи завели дело по факту убийства молодого человека топором и покушении на убийство девушки.
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