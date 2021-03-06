В Москве задержали подозреваемых в организации похищения и убийстве

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Сотрудники полиции задержали троих мужчин, подозреваемых в организации похищения и убийстве жителя столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Юлия Иванова, уголовное дело расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 3 статьи 33 и подпунктами "в, ж, з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, нападение на потерпевшего 1977 года рождения произошло днем 4 марта у жилого дома, расположенного по улице Маршала Тухачевского. К мужчине применили электрошокер и посадили его в машину.

"После чего, вывезли его на территорию Московской области в город Красногорск, где совершили его убийство. В ходе следствия установлено, что заказчиком убийства является бывший тесть потерпевшего", – заявила представитель СК.

На данный момент задержаны заказчик и двое исполнителей преступления. Следственные органы выясняют круг лиц, потенциально причастных к похищению и убийству.

Ранее в СУ СК РФ по Пермскому краю сообщили о жестоком убийстве в поселке Октябрьском. 2 марта в частном доме были найдены тела женщины 1979 года рождения, ее дочери 2008 года рождения и сына 2004 года рождения. Позже выяснилось, что погиб не подросток, а его отец. Сам юноша и оказался убийцей.

