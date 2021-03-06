В Москве задержали подозреваемых в организации похищения и убийстве

13:28
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сотрудники полиции задержали троих мужчин, подозреваемых в организации похищения и убийстве жителя столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Юлия Иванова, уголовное дело расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 3 статьи 33 и подпунктами "в, ж, з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.
По версии следствия, нападение на потерпевшего 1977 года рождения произошло днем 4 марта у жилого дома, расположенного по улице Маршала Тухачевского. К мужчине применили электрошокер и посадили его в машину.
"После чего, вывезли его на территорию Московской области в город Красногорск, где совершили его убийство. В ходе следствия установлено, что заказчиком убийства является бывший тесть потерпевшего", – заявила представитель СК.
На данный момент задержаны заказчик и двое исполнителей преступления. Следственные органы выясняют круг лиц, потенциально причастных к похищению и убийству.
Ранее в СУ СК РФ по Пермскому краю сообщили о жестоком убийстве в поселке Октябрьском. 2 марта в частном доме были найдены тела женщины 1979 года рождения, ее дочери 2008 года рождения и сына 2004 года рождения. Позже выяснилось, что погиб не подросток, а его отец. Сам юноша и оказался убийцей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: