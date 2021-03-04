Суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве семьи из Пермского края

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Суд заключил под стражу подростка, подозреваемого в убийстве своих родителей и младшей сестры в поселке Октябрьском Пермского края. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) РФ по региону.

"Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев представленные материалы, суд согласился с доводами следователей, заключив обвиняемого под стражу", – сказано в сообщении.

Подростку предъявлено обвинение по статье "Убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью". Ранее он признался в убийстве матери, отца и маленькой сестры, назвав мотивом преступления семейные конфликты.

По данным следствия, вечером 1 марта в частном жилом доме молодой человек несколько раз ударил топором свою мать. Затем он таким же образом убил отца и малолетнюю сестру. От полученных ран потерпевшие скончались на месте происшествия.

В настоящий момент проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. В ходе расследования также будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

