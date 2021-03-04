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Знакомые рассказали о подростке, подозреваемом в убийстве семьи в Пермском крае

Тройное убийство. Из-за чего подросток в Пермском крае зарубил свою семью
происшествия регионы

В Пермском крае расследуют жестокое убийство семьи. В совершении преступления подозревают 16-летнего подростка: он уже дал признательные показания и рассказал, почему расправился с отцом, матерью и младшей сестрой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Рассказываем подробности произошедшей трагедии.

Фото: perm.sledcom.ru

"Я совершил нападение на собственную мать"

Трагедия в поселке Октябрьском Пермского края произошла вечером, 1 марта. По данным следствия, 16-летний подросток нанес множественные удары топором членам своей семьи, от которых они скончались на месте.

Изначально в совершении преступления подозревали главу семейства. "Родственники погибших ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка. Это произошло по причине сильного обезображивания лица и головы погибшего, вызванного наличием большого количества рубленых ран", – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

В результате судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что тела принадлежат женщине 1979 года рождения, мужчине 1980 года рождения и их дочери 2008 года рождения. Из-за путаницы оперативники больше суток были уверены, что мальчик мертв, однако на самом деле тот скрывался.

Выяснив все обстоятельства, правоохранители вскоре установили местоположение подростка, подозреваемого в тройном убийстве: его нашли в Екатеринбурге и доставили в Пермский край. На допросе молодой человек дал признательные показания. Мотивом для совершения преступления он назвал "семейные конфликты".

В районе пяти часов я совершил нападение на собственную мать. После, в районе шести, я совершил второе убийство (отца. – Прим. ред.), также по причине психологической травмы. Дальше, от шести до семи, было совершено убийство моей 12-летней сестры.
подозреваемый в убийстве подросток

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью" и планируют выяснить условия жизни и воспитания детей и причины, поспособствовавшие трагедии. Также правоохранители дадут оценку действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит до десяти лет лишения свободы – это максимальный срок, который предусмотрен для несовершеннолетних по законодательству.

Фото: perm.sledcom.ru

"Семья была хорошая"

Погибшие Гуля и Алексей вместе с сыном и дочерью жили в частном доме. Во вторник, 2 марта, женщина не вышла на работу в Октябрьскую центральную районную больницу, на телефонные звонки не отвечала. Обеспокоенные коллеги решили отправиться к ней. Об этом РИА Новости рассказала знакомая семьи Лиза.

"Во дворе они увидели на земле окровавленную девочку с ранцем на спине. Скорее всего, ее зарезали сразу, как только она вернулась из школы. А в доме – еще два трупа: на кухне лежала Гуля, в коридоре – изуродованное мужское тело. Изрубленное настолько, что не удалось опознать", – объяснила она.

Местные жители сходятся во мнении, что семья была сплоченной, однако держалась особняком от всех остальных. Добрые отношения с соседями и коллегами по работе поддерживали, но гостей приглашали редко. Алексей, по словам знакомых, обожал жену и баловал детей.

Друг погибших Виктор (имя изменено. – Прим. ред.) рассказал Москве 24, что Алексей работал сварщиком. "Я сам с ним в школе учился. Из хорошей семьи. Жена Алексея Гуля – очень хорошая женщина... Про сына его не знаю, что говорят. Но семья была хорошая, благополучная", – заявил мужчина.

Относительно подростка, подозреваемого в убийстве, знакомые вспоминают, что он производил впечатление хорошего парня.

"В этом году он оканчивал десятый класс, учился очень хорошо и вообще казался не по годам серьезным и целеустремленным. Увлекался игрой на гитаре, вроде даже хотел стать профессиональным музыкантом", – рассказала его знакомая.

Такого же мнения придерживаются и некоторые одноклассники мальчика.

Я проучился с ним девять лет и могу с уверенностью сказать, что он абсолютно неконфликтный человек. Не помню, чтобы преподаватели когда-то повышали на него голос или делали замечания. Всегда старался сгладить ссоры и примирить конфликтующих. Он очень коммуникабельный, с хорошим чувством юмора.
Олег
бывший одноклассник подозреваемого

Другой одноклассник подозреваемого заявил, что в последнее время подросток якобы общался в чатах смерти, а также начал употреблять снюс (вид жевательного табака. – Прим. ред.) и пристрастился к алкоголю.

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Соболева Илона

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