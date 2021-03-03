Подозреваемый в убийстве семьи в Пермском крае подросток задержан

18:40
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого в убийстве семьи в Пермском крае. Им оказался сын погибших – молодой человек 2004 года рождения. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Подозреваемый задержан на территории Екатеринбурга Свердловской области. В настоящее время он доставляется в следственное управление СК России по Пермскому краю для необходимых следственных действий.
"По данным следствия, вечером 1 марта 2021 года в частном жилом доме, расположенном в поселке Октябрьском Пермского края, молодой человек нанес множественные удары топором членам своей семьи, от которых они скончались на месте происшествия. Подросток после совершения преступления скрылся на такси за пределы Пермского края", – говорится в сообщении.
Мотивы преступления выясняются. Были назначены необходимые экспертизы, допрошены свидетели. Проведение следственных действий продолжается.
Ранее в СУ СК РФ по Пермскому краю сообщили о жестоком убийстве в поселке Октябрьском. 2 марта в частном доме были найдены тела женщины 1979 года рождения, ее дочери 2008 года рождения и сына 2004 года рождения. По подозрению в убийстве в розыск объявили главу семейства – 40-летнего Алексея. Однако позже СМИ сообщили о том, что погиб не подросток 2004 года рождения, а сам Алексей.
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