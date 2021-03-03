На Камчатке в ДТП с двумя автобусами погибли два человека

На Камчатке на Мильковской трассе столкнулись два маршрутных автобуса, сообщает РИА Новости.

Как заявили агентству в федеральном управлении ГИБДД, авария произошла в результате попытки одного из водителей избежать столкновения с двигавшимся впереди грузовым автомобилем. Выехав на встречную полосу из-за снегопада, водитель столкнулся с другим автобусом аналогичной марки.

В результате погибли водитель и пассажир. Еще восемь человек получили травмы разной степени тяжести.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и скорая помощь.

Ранее три человека пострадали при столкновении двух такси на Севастопольском проспекте. Авария с участием двух автомобилей случилась на юго-западе Москвы. Двое из пострадавших госпитализированы.