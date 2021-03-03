При крушении частного самолета в Южном Судане погибли 12 человек

В Южном Судане потерпел крушение частный пассажирский самолет. При посадке на большой скорости он врезался в полосу.

Погибли 12 человек, в том числе оба пилота. Также сообщается о нескольких раненых.

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