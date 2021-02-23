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Экономика

14:10

Илон Маск потерял 15 миллиардов долларов за сутки

за рубежом экономика

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Hannibal Hanschke

За прошедшие сутки глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял более чем 15 миллиардов долларов. Это произошло из-за обвала акций Tesla, свидетельствуют данные торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В агентстве отметили, что состояние Маска сократилось на 15,2 миллиарда долларов и составило 183 миллиарда долларов. Таким образом, предприниматель покинул первую строчку в списке самых богатых людей мира и расположился на второй.

Лидерство перешло к основателю Amazon Джеффу Безосу. Он потерял 3,73 миллиарда долларов. В настоящий момент его состояние оценивается в 186 миллиардов долларов.

22 февраля котировки акций Tesla обвалились на 8,55 процента, акции Amazon рухнули на 2,13 процента.

В начале января 2021 года Маск был признан самым богатым человеком на планете. В рейтинге он обогнал продолжительного лидера, основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

Илон Маск стал богатейшим человеком мира

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