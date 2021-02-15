Твиты Илона Маска спровоцировали падение курса криптовалюты Dogecoin

Фото: AP Photo/John Raoux
Публикации в Twitter-аккаунте Илона Маска вызвали падение курса криптовалюты Dogecoin, названной в честь известного интернет-мема. Об этом сообщает "Интерфакс".
В своем обращении известный бизнесмен заявил, что проблемой данной криптовалюты является слишком высокая концентрация.
"Если крупные держатели Dogecoin продадут большую часть своих монет, это получит мою полную поддержку", – заявил Маск.
После его сообщения криптовалюта подешевела на 14% и достигла стоимости в 5,6 цента. Неделей ранее, в том числе на фоне поддерживающих публикаций Маска, Dogecoin достиг отметки в 8,4 цента, что стало для этой криптовалюты рекордом. Ее капитализация сейчас равна 7,2 миллиарда долларов.
Накануне сообщалось, что курс биткойна вырос в цене на 2,95%, до 49 тысяч долларов. До этого биткойн дорожал на 19% после упоминания Илоном Маском в Twitter.
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