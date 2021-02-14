Курс биткойна побил рекорд и превысил 49 тысяч долларов

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Курс биткойна вырос в цене на 2,95%, до 49 тысяч долларов, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум. По состоянию на 09:12 стоимость биткойна составила 49,265 доллара.

Ранее член экспертного совета ГД по цифровой экономике Арсений Поярков сообщил, что биткойн, возможно, продолжит обновлять максимумы за счет новой волны привлечения мелких игроков крипторынка перед неизбежной коррекцией.

До этого биткойн подорожал на 19% после упоминания Илоном Маском в Twitter.

Биткойн является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.