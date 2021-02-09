Цена биткоина установила новый исторический максимум

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Биткойн на открытии торгов вырос в цене на 1,56 процента – до 47,174 тысячи долларов.

Согласно данным портала CoinDesk, на пике стоимость криптовалюты достигала отметки в 47,550 тысячи долларов.

Таким образом, цена биткоина в третий раз за последние несколько часов обновила исторический максимум.

Котировки растут на новостях о том, что Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту.

Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткойны в оплату за свои продукты.

Член экспертного совета ГД по цифровой экономике Арсений Поярков ранее выразил уверенность, что биткойн продолжит рост.