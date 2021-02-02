Илон Маск временно отказывается от Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск временно отказался от социальной сети Twitter. Об этом он сообщил в этой соцсети.

"Ухожу из Twitter на время", – написал бизнесмен, не приводя при этом причин такого решения.

Ранее Илон Маск пообещал 100 миллионов долларов за изобретение лучшей технологии улавливания углекислого газа.

В январе 2021 года Илона Маска назвали самым богатым человеком на Земле. Его состояние оценили в 188,5 миллиарда долларов, что превысило стоимость активов прошлого лидера рейтинга, основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

