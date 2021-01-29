Маск заявил, что из-за задержки полета Starship люди не попадут на Марс

29 января, 18:58
Фото: ТАСС/Zuma
Основатель и глава компании SpaceX Илон Маск после переноса пуска ракеты Starship SN9 заявил, что человечество может никогда не добраться до Марса из-за правил Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
"В отличие от авиационного подразделения, которое в порядке, космическое подразделение FAA имеет принципиально неисправную структуру регулирования. Их правила предназначены для нескольких одноразовых запусков в год с нескольких гособъектов. В соответствии с этими правилами человечество никогда не доберется до Марса", – написал Маск в Twitter.
Компания Маска занимается разработкой полностью многоразовой транспортной системы в составе ракеты Super Heavy и корабля Starship, которая позволит доставлять людей, спутники и грузы на Луну и Марс. Предыдущие испытания прототипов ракеты закончились неудачей.
Ранее стало известно, что Маск решил снять первый в мире боевик в космосе. На главную роль пригласили Тома Круза. Сообщается, что проект уже находится на ранней стадии разработки. К его реализации привлекли NASA.
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