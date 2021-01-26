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Наука

17:37

Объявлены имена первых туристов, которые полетят на МКС

наука

Фото: AP Photo/John Raoux

Американская частная компания Axiom Space назвала имена первых космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon.

На сайте компании говорится, что вместе с командиром Майклом Лопесом-Алегриа, который является бывшим астронавтом NASA, на МКС отправятся американский инвестор Ларри Коннор, его канадский коллега Марк Пати и израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе.

Полет запланирован не ранее чем на конец этого года.

Как сообщалось ранее, в экипаж Crew Dragon может быть включен актер Том Круз и кинорежиссер Даг Лайман, который намеревался снять в космосе фильм. Российские космонавты Михаил Корниенко и Сергей Рязанский оценили идею съемок фильма в космосе. Рязанский отметил, что проект мог бы получиться интересным. Его коллега Корниенко считает, что 57-летний Том Круз находится в хорошей форме для съемок вне Земли.

Ранее стало известно, что миллиардер Илон Маск решил снять первый в мире боевик в космосе.

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