Российские космонавты оценили идею съемок фильма с Крузом на орбите

Фото: кадр из фильма ''Обливион'' (2013), режиссер Джозеф Косински

Российские космонавты Михаил Корниенко и Сергей Рязанский оценили идею съемок нового фильма с голливудским артистом Томом Крузом в космосе. Известно, что снимать новую ленту с актером серии фильмов "Миссия невыполнима" будут на МКС, передает "Газета.ру".

"По-моему, это интересный и хороший проект. Поучаствовать в создании интересного фильма? А почему бы и нет?" – рассказ Рязанский.

Его коллега Корниенко считает, что 57-летний актер находится в хорошей форме для съемок вне Земли. "Он парень тренированный, я тут не вижу проблем", – подчеркнул космонавт.

Первая часть франшизы "Миссия невыполнима" вышла на большие экраны в 1996 году. В ней Круз предстал в образе спецагента Итана Ханта.

Про будущую ленту известно, что это отдельный проект, который находится на ранней стадии разработки. К реализации привлекли агентство NASA. Кроме того, снимать фильм будет предприниматель Илон Маск.