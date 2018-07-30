Боевик "Миссия невыполнима: Последствия" возглавил российский кинопрокат

Фото: кадр из трейлера фильма "Миссия невыполнима 6", режиссер Кристофер Маккуорри
Российский кинопрокат возглавил боевик "Миссия невыполнима: Последствия" с Томом Крузом в главной роли. Лидирующую позицию фильм занял по итогам минувших выходных, сообщает "Газета.ру".
По предварительным данным, фильм уже собрал в прокате 239,7 миллиона рублей.
Второе место занял мультфильм "Монстры на каникулах-3: Море зовет". Эта картина собрала 101,7 миллиона рублей.
На третьем месте оказалась картина "Небоскреб", которая в финале третьей недели проката заработала более 34 миллионов рублей.
Ранее критики составили топ-10 самых ожидаемых кинопремьер весны и лета. В рейтинг попали фильмы "Миссия невыполнима: Последствия" и "Восемь подруг Оушена".
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