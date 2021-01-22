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В мире

20:11

Илон Маск пообещал 100 млн долларов изобретателю лучшей технологии улавливания углерода

за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

Основатель и глава Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск пообещал 100 миллионов долларов за изобретение лучшей технологии улавливания углекислого газа. Об этом он написал в своем Twitter.

Он заявил, что подробности проекта раскроет на предстоящей неделе.

В мире на данный момент существует 20 коммерческих проектов улавливания, хранения и использования углекислого газа. С 2017 года было одобрено еще 30 разработок.

Механизмы по улавливанию углекислого газа направлены на борьбу с глобальным потеплением и призваны не допускать попадания углерода в атмосферу. Международное энергетическое агентство отмечает, что число подобных проектов должно существенно вырасти, чтобы объемы выбросов снижались эффективно.

В январе 2021 года Илона Маска назвали самым богатым человеком на Земле. Его состояние оценили в 188,5 миллиарда долларов, что превысило стоимость активов прошлого лидера рейтинга, основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

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