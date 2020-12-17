Климатолог рассказал, на что повлияет изменение длительности времен года в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов рассказал Москве 24, на что может повлиять изменение длительности времен года. По его словам, сейчас мы наблюдаем последствия глобального изменения климата на планете.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России в ближайшие годы может заметно измениться длительность времен года. Синоптик считает, что в связи с глобальным потеплением зима будет все короче, а весна – продолжительнее.

"В России потепление идет быстрее, особенно в Сибири, потому что есть такая тенденция, что в северных широтах оно активнее, чем в среднем по земному шару, и на суше идет быстрее, чем на море. Океан является гигантским резервуаром холода, который сдерживает глобальное потепление. Но в тех регионах, где океана мало, там оно идет быстрее", – пояснил климатолог.





Алексей Карнаухов климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Зимой потепление более активно идет, потому что меньше влияние океана, поэтому и зима становится мягче. Если вспомнить 2010 год, когда у нас был антициклон, который заблокировал поступление воздушных масс с океанов, то в этот момент у нас была температурная аномалия – 30 температурных рекордов было поставлено за одно лето.

По его словам, если глобальное потепление не удастся остановить, то оно может перейти в необратимую стадию: новые порции углекислого газа будут выделяться уже без участия человека.

"Например, метангидраты – метановый лед – при повышении температуры разлагаются на метан и воду. Большой запас их находится в шельфе, в областях вечной мерзлоты. Это все может привести к тому, что жизнь на земле может прекратиться, потому что потепление может превысить 100 градусов. Сейчас относительная температура парникового эффекта – около 35 градусов", – рассказал ученый.

Кроме того, по словам Карнаухова, глобальное потепление также влияет на изменение течений Северной Атлантики. Например, если теплое течение Гольфстрим поменяет свое направление или остановится, то в Европе может настать новый ледниковый период.

"Вместо глобального потепления Европа, европейская часть России и Северная Америка попадут в зону регионального сильного похолодания – в ледниковый период, когда температура везде понизится примерно на 20 градусов. Если темпы глобального потепления и выбросы углекислого газа не изменятся, то это может случиться через лет 30", – подчеркнул собеседник Москвы 24.





Алексей Карнаухов климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Многие европейские страны вообще могут перестать быть пригодными для жизни, например Швеция, Финляндия, Норвегия. Это будет огромный по масштабам экономический кризис. И в нашей стране к этому сложно будет приспособиться.

Климатолог добавил, что из-за повышения температуры на планете уже сейчас умирает большое количество животных, так как не все живые организмы могут пережить смену ареала обитания из-за изменения климата.

Ранее во Всемирной метеорологической организации ООН предположили, что 2020 год может стать одним из трех самых жарких годов в истории. По мнению экспертов, ограничительные меры, предпринятые из-за коронавируса, существенно не повлияли на концентрацию парниковых газов – их количество в атмосфере продолжает увеличиваться.

Кроме того, исследователи регистрируют новые экстремальные температуры как на суше, так и в море, в связи с чем в этом году в Австралии, Сибири и США бушевали пожары, а также в мире было большое количестве ураганов и наводнений.

