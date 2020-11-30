Ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе

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Международная группа ученых из Южной Кореи, Японии, Швеции, США и Китая заявила, что за минувшие 260 лет в Центральной Азии значительно усугубились масштабы тепловых аномалий. Об этом говорится в журнале Science.

Для оценки ситуации ученые проанализировали ширину годичных колец местных деревьев, сведения о которых хранятся в базе данных International Tree Ring Data Bank. Оказалось, что климат становится более жарким и засушливым с 90-х годов XX века.

При этом ученые отмечают, что самой горячей точкой является Восточная Азия, в том числе Монголия. Отмечается, что за последние два десятилетия волны тепла там значительно усилились, что негативно сказалось в первую очередь на почве. Специалисты заявляют, что усиление засух постепенно приобретает необратимый характер.

Исследователи заявляют, что климатические изменения над Монголией влияют на климат всего Северного полушария. По их данным, в летние месяцы в регионе происходят длительные антициклоны, которые могут вызывать мощные волны жары за его пределами. В частности, изменение климата может привести к вымиранию некоторых видов животных, уточняют эксперты.

Ранее ученые из шести стран создали непрерывный график глобальных температур, который отображает изменение климата от начала кайнозоя до наших дней. Специалистам удалось изучить изотопные отношения кислорода и углерода в карбонатном материале раковин фораминифер, сохранившихся в донных отложениях.

Ученые восстановили параметры температуры и содержание углекислого газа в атмосфере. Данные они сопоставили с вариациями орбиты Земли. Специалисты отметили, что сейчас население Земли живет в умеренно теплую фазу этого ледникового мегапериода, называемую голоценом.

