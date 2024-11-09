ТАСС: серия взрывов прогремела в Одессе

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Серия взрывов прогремела в Одессе на Украине четыре раза за ночь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения местных изданий.

Подробности взрывов пока уточняются, местные власти не комментировали ситуацию.

На данный момент сирены воздушной тревоги звучат в девяти регионах Украины, включая Одесскую, Киевскую, Харьковскую и другие области страны.

В ночь на 8 ноября в Одессе также произошли ночные взрывы. Тогда воздушная тревога была объявлена в 11 областях Украины.

Ранее российские военнослужащие уничтожили американскую боевую бронемашину Stryker в Харьковской области. Для этого они использовали беспилотник.