ТАСС: взрывы произошли в нескольких областях Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мощные взрывы прогремели в нескольких городах и областях Украины в ночь на 5 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Серии взрывов раздались в Харькове, Полтаве, Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях, а также в Черкассах и городе Каневе Черкасской области. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации сирены воздушной тревоги продолжают звучать в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины.

Российские войска в октябре нанесли поражение энергетическим объектам Украины. Под удар в том числе попали объекты, обеспечивавшие действия ВСУ, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и склады хранения ударных дронов.

Помимо этого, были уничтожены пункт временной дислокации иностранных наемников и скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.