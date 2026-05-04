Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 20:27

Политика

ВС РФ нанесут ракетный удар по Киеву при попытке атаковать Москву 9 мая

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российская армия нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Таким образом в ведомстве отреагировали на угрозы украинского президента Владимира Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Он утверждал, что для этого будут использованы дроны.

Министерство отметило, что российская сторона, несмотря на наличие возможностей, по гуманитарным соображениям ранее не наносила массированные удары по украинской столице. Вместе с тем мирных граждан, проживающих в Киеве, а также сотрудников иностранных диппредставительств предупредили о необходимости своевременно покинуть город.

В ведомстве также указали, что Вооруженные силы РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы.

Кроме того, по решению Владимира Путина в зоне спецоперации объявлено праздничное перемирие. Оно продлится 8 и 9 мая. В Минобороны выразили надежду, что Украина последует этому примеру.

Читайте также


политика

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика