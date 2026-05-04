Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 16:40

Депутат ГД Колесник: Зеленскому будет послан кратный ответ в случае провокаций на 9 Мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский и руководство страны получат серьезный и кратный ответ в случае атак ВСУ во время проведения парада Победы в Москве 9 мая. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Его предупреждение прозвучало в ответ на слова украинского лидера о намерении запустить дроны в направлении Красной площади в этот день. Поведение Зеленского депутат назвал наглым и хамским.

"Ответ будет неотвратим. Он станет очень серьезным и кратным. Дело в том, что Зеленский действительно обнаглел, охамел и уже рулит ЕС. Нам нужно серьезно подумать, что дальше делать с этим чучелом. Я думаю, что в этот раз не помешал бы и превентивный удар по местам, откуда могут прилететь дроны", – сказал Колесник.

Он добавил, что пребывание Зеленского у власти неизбежно ведет к дальнейшей эскалации на Украине, а заключение мирного соглашения для него равносильно политическому концу, в связи с чем и не прекращаются боевые действия.

Ранее Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на период празднования Дня Победы. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что окончательного решения по конкретным датам перемирия пока не принято.

