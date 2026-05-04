Page Six: основатель Amazon Безос продает парусную яхту за 500 млн долларов

Основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 283 миллиарда долларов, продает свою 127-метровую парусную яхту Koru стоимостью 500 миллионов долларов. Причина – судно слишком громоздкое, чтобы им управлять, сообщило издание Page Six.

Яхта оснащена бассейном со стеклянным дном, тремя джакузи и вертолетной площадкой. По данным источника СМИ, на Koru также установлены водометы для отпугивания пиратов.

Вместе с тем к яхте прилагается вспомогательное судно Abeona стоимостью 75 миллионов долларов, но пока нет информации о том, выставлено ли оно на продажу. Ежегодное обслуживание двух судов обходится в 30 миллионов долларов, уточнило издание.

127-метровая яхта является одной из крупнейших парусных яхт в мире. Она построена по образцу яхты Барри Диллера Eos, но в увеличенном масштабе, что, по данным издания, создает серьезные проблемы при эксплуатации.

В прошлом году Koru не разрешили пришвартоваться в Монако во время Гран-при, а во время бракосочетания Безоса с тележурналисткой Лорен Санчес в Венеции судно не смогло приблизиться к лагуне. В 2023 году газета The New York Times писала, что яхте пришлось стоять в порту Эверглейдс во Флориде рядом с нефтяными танкерами и контейнеровозами.

Кроме того, в 2022 году предполагалось разобрать исторический мост 1927 года в Роттердаме, чтобы пропустить яхту Безоса, однако в итоге мост не тронули, а судно протащили без мачт.

Ранее сообщалось, что Безос занял 4-е место в рейтинге богатейших людей мира. До этого с 2016 года он всегда входил в тройку лидеров. В 2025 году его состояние оценивалось в 215 миллиардов долларов.