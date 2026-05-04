Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 16:23

Экономика
Главная / Новости /

Page Six: основатель Amazon Безос продает парусную яхту за 500 млн долларов

Основатель Amazon Безос решил продать парусную яхту за 500 млн долларов

Фото: Getty Images/GC Images/Robino Salvatore

Основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 283 миллиарда долларов, продает свою 127-метровую парусную яхту Koru стоимостью 500 миллионов долларов. Причина – судно слишком громоздкое, чтобы им управлять, сообщило издание Page Six.

Яхта оснащена бассейном со стеклянным дном, тремя джакузи и вертолетной площадкой. По данным источника СМИ, на Koru также установлены водометы для отпугивания пиратов.

Вместе с тем к яхте прилагается вспомогательное судно Abeona стоимостью 75 миллионов долларов, но пока нет информации о том, выставлено ли оно на продажу. Ежегодное обслуживание двух судов обходится в 30 миллионов долларов, уточнило издание.

127-метровая яхта является одной из крупнейших парусных яхт в мире. Она построена по образцу яхты Барри Диллера Eos, но в увеличенном масштабе, что, по данным издания, создает серьезные проблемы при эксплуатации.

В прошлом году Koru не разрешили пришвартоваться в Монако во время Гран-при, а во время бракосочетания Безоса с тележурналисткой Лорен Санчес в Венеции судно не смогло приблизиться к лагуне. В 2023 году газета The New York Times писала, что яхте пришлось стоять в порту Эверглейдс во Флориде рядом с нефтяными танкерами и контейнеровозами.

Кроме того, в 2022 году предполагалось разобрать исторический мост 1927 года в Роттердаме, чтобы пропустить яхту Безоса, однако в итоге мост не тронули, а судно протащили без мачт.

Ранее сообщалось, что Безос занял 4-е место в рейтинге богатейших людей мира. До этого с 2016 года он всегда входил в тройку лидеров. В 2025 году его состояние оценивалось в 215 миллиардов долларов.

Читайте также


экономиказа рубежом

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика