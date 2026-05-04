Юрист Курбаков: отпуск по уходу за супругом поддержит семьи

В России предложили оформлять больничный не только заболевшему, но и его супругу. С такой инициативой выступил в беседе с "Абзацем" юрист и председатель организации "Отцы рядом" Иван Курбаков.

По его словам, действующее законодательство не позволяет здоровому супругу взять больничный, если заболел партнер, а исключение составляют лишь случаи тяжелых заболеваний или уход за детьми. Введение новой нормы, по мнению эксперта, помогло бы поддержать семьи и ускорить восстановление заболевшего.

"Когда один из супругов заболевает, второй неизбежно сталкивается с дилеммой: либо идти на работу, рискуя заразиться самому и распространить инфекцию среди коллег, либо остаться дома, лишившись заработка. Такая ситуация не только создает дополнительный стресс для семьи, но и противоречит принципам коллективизма и взаимопомощи", – пояснил он.

Курбаков также подчеркнул, что "парные больничные" помогли бы сохранить финансовую стабильность, так как сейчас многие вынуждены брать отпуск за свой счет или отгулы для ухода за близким. При этом, как считает эксперт, нагрузка на бюджет может быть ограниченной – выплаты можно предусмотреть на короткий срок, например от 3 до 5 дней, на время острого течения болезни.

Ранее Минздрав РФ внес изменения в процедуру оформления больничных. По новым правилам, родители, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, сохраняют право на получение пособия даже в случае трудоустройства к другому страхователю.