Минздрав РФ внес изменения в процедуру оформления больничных

Министерство здравоохранения РФ утвердило изменения в порядке формирования и выдачи больничных листов. Соответствующий приказ ведомства официально опубликован на портале правовой информации.

Согласно новым правилам, родители, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, сохраняют право на получение пособия даже в случае трудоустройства к другому страхователю.

Кроме того, документом предусмотрена возможность оформления листка нетрудоспособности для самозанятых граждан.

Ранее Минздрав РФ расширил список редких заболеваний. Теперь в него входит 301 наименование. В обновленный список вошли увеальная меланома, гипопаратиреоз, в том числе развившийся на фоне наследственных заболеваний, а также врожденный дискератоз, или синдромом Цинссера – Энгмана – Коула.