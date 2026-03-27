27 марта, 10:57

В России предложили отправлять аллергиков на удаленку весной

Страдающих от аллергии сотрудников могут временно перевести на удаленную работу в связи с ожидающимся пиком пыльцы этой весной. С соответствующим предложением выступил депутат Самарской губернской думы Роман Маркаров.

Парламентарий напомнил, что Россия уже пережила опыт удаленной работы, благодаря чему данный инструмент можно вновь использовать в период максимального цветения.

"Временная удаленка в период цветения для аллергиков была бы простой, но в то же время эффективной мерой, которая выгодна и сотрудникам, и работодателям, так как снижается число больничных, сохраняется продуктивность", – высказался он в беседе с "Абзацем".

Кроме сезонной удаленки, Маркаров подчеркнул важность системных мер, включая грамотное озеленение городов, доступность современных методов лечения аллергии и создание условий для успешной сдачи экзаменов школьниками и студентами. Эти шаги, по мнению чиновника, улучшат качество жизни граждан и снизят их нагрузку.

Сезон аллергии из-за заносов пыльцы из южных регионов начался в Московской области еще в середине марта. Из-за этого, как уточняла врач Елена Пятикова, аллергики могут страдать от насморка, слезотечения, зуда кожи и отека век.

Для облегчения симптомов эксперт советовала избегать прогулок в сухую и ветреную погоду, носить очки и маску, а также менять одежду и принимать душ после улицы. Вместе с тем рекомендации включают в себя промывку носа солевым раствором и проветривание квартиры вечером.

Москвичи начали обращаться к врачам с первыми симптомами аллергии

