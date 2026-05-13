13 мая, 11:07

Лавров: мир возвращается к временам, когда все решалось силой

Мир возвращается во времена, когда все решалось силой и без уважения международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT India.

"Президент США Дональд Трамп недавно сказал, что его международное право не интересует", – напомнил он.

В мире имеют вес не слова, а конкретные дела, указал министр. При этом пример США показывает, что "следить за словами" не надо, заметил Лавров. В это же время БРИКС, наоборот, занимается продвижением взаимоуважительных отношений между державами.

По словам главы МИД, Евразийский континент еще должен сыграть свою роль для стабилизации мировой обстановки. При этом на континенте все еще нет общей структуры, где вся Евразия могла бы "внятно разговаривать". Министр привел в пример ОБСЕ, АСЕАН, интеграционный контур в Южной Азии с участием Индии, ШОС, СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, но отметил, что "единой зонтичной структуры" все еще нет.

Это во многом объясняется тем, что Европа сохраняет "неоколониальное и колониальное мышление" и хочет везде диктовать свои порядки, а НАТО "простирает свои руки" на весь континент. В подтверждение своих слов Лавров напомнил, что в Альянсе заявляют об обеспокоенности тем, что происходит в Южно-Китайском море, в Тайваньском проливе, в Юго-Восточной Азии, в Северо-Восточной Азии.

Ранее Владимир Путин заявлял, что ситуация на международной арене в настоящее время все больше деградирует. Президент России отмечал, что сотрудничество стран должно быть одним из главных факторов развития и процветания человечества. В современном мире именно от способности государств к созидательному взаимодействию напрямую зависит всеобщая стабильность и безопасность.

