13 мая, 11:57

Происшествия

Мужчина открыл стрельбу по детской площадке на юге Москвы

Фото: 77.мвд.рф

Мужчина открыл стрельбу по детской площадке в столичном районе Орехово-Борисово Северное, сообщила пресс-служба главка МВД России по Москве.

Работники детского сада передали в полицию информацию о звуках, похожих на выстрелы, в районе одного из домов на Каширском шоссе. Правоохранители отправились на место ЧП и установили личность стрелка.

Выяснилось, что 66-летний мужчина, находясь в своей квартире, несколько раз выстрелил из пневматической винтовки в сторону детской площадки и школы, расположенных во дворе дома. Пострадавших нет, злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции. Правоохранители изъяли у него пневматическую винтовку.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее столичный суд приговорил к 2 годам воспитательной колонии подростка, который 4 раза выстрелил из пневматического пистолета в сотрудника транспортной безопасности на станции Матвеевская МЦД-4. Мужчина получил травмы. Кроме того, несовершеннолетний 2 раза выстрелил в стекло двери, ведущей на пассажирскую платформу.

