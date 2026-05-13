Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 13:06

Общество

Уборщицу в Калининградской области уволили за кормление бездомной кошки

Фото: 123RF.com/dashabelozerova

Жительницу Светловского городского округа Калининградской области уволили за кормление бездомной кошки. Женщина требует восстановить ее на прежнем рабочем месте, сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Она рассказала, что работала уборщицей на одном из предприятий на территории судоремонтного завода. Находясь за его пределами, недалеко от проходной, женщина решила накормить бездомную кошку. Происходящее увидел директор, которому это не понравилось, и он в устной форме сказал сотруднице о ее немедленном увольнении.

По данным суда, у женщины забрали электронный пропуск на территорию предприятия, также она была лишена доступа к рабочему месту. В иске она требует восстановить ее на работе, взыскать в свою пользу зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда, а также признать действия работодателя незаконными.

Ранее жительница Великобритании по имени Кайла Фармер отсудила 70 тысяч фунтов стерлингов после того, как ее уволили за работу из дома из-за утренней тошноты во время беременности. Увольнение объяснили "плохой производительностью" и "неправомерным поведением".

Читайте также


судыобществорегионы

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика