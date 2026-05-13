Уборщицу в Калининградской области уволили за кормление бездомной кошки

Жительницу Светловского городского округа Калининградской области уволили за кормление бездомной кошки. Женщина требует восстановить ее на прежнем рабочем месте, сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Она рассказала, что работала уборщицей на одном из предприятий на территории судоремонтного завода. Находясь за его пределами, недалеко от проходной, женщина решила накормить бездомную кошку. Происходящее увидел директор, которому это не понравилось, и он в устной форме сказал сотруднице о ее немедленном увольнении.

По данным суда, у женщины забрали электронный пропуск на территорию предприятия, также она была лишена доступа к рабочему месту. В иске она требует восстановить ее на работе, взыскать в свою пользу зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда, а также признать действия работодателя незаконными.

Ранее жительница Великобритании по имени Кайла Фармер отсудила 70 тысяч фунтов стерлингов после того, как ее уволили за работу из дома из-за утренней тошноты во время беременности. Увольнение объяснили "плохой производительностью" и "неправомерным поведением".