Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 17:39

В мире
Главная / Новости /

The Mainichi: мужчина с аутизмом отсудил 5 тысяч долларов за увольнение в Японии

Фото: depositphotos/JanPietruszka

В Японии мужчина с аутизмом отсудил 5 тысяч долларов за увольнение, сообщает The Mainichi.

Ямакава 3 года проработал в фирме, которая оказывает услуги поддержки людям с инвалидностью. Сначала он трудился неполный день, однако в 2021 году заметил постепенное сокращение рабочего времени. Мужчина понял, что это негативно скажется на его заработке, и обратился к руководителю компании, заявив, что хочет работать полный день.

Руководитель выразил обеспокоенность из-за физической выносливости сотрудника, и тогда он признался, что отказывался работать полный день из-за аутизма, о котором раньше Ямакава не говорил. Начальник заявил, что сокрытие диагноза при приеме на работу подрывает доверие, а через 4 дня мужчине предложили уволиться. После того как он отказался, его уведомили об увольнении.

Кроме того, оказалось, что глава компании рассказал о диагнозе Ямакавы без его согласия. Он подал иск в суд. Было установлено, что увольнение было "дискриминационным и незаконным нарушением личных прав", а компанию обязали выплатить 5 тысяч долларов, то есть около 402 тысяч рублей.

Решение японца не удовлетворило, поскольку суд не применил профильное законодательство о защите прав инвалидов и отказал во взыскании невыплаченной зарплаты. Вердикт обжаловала и компания.

Ямакава объяснил, что скрыл диагноз при трудоустройстве, так как раскрытие инвалидности влечет за собой предвзятость или отказ. Мужчина подчеркнул, что был уверен в своей репутации, которую заработал за 3 года, поэтому и решил рассказать правду.

Ранее жительница Великобритании отсудила 70 тысяч фунтов стерлингов после того, как ее уволили за работу из дома из-за утренней тошноты во время беременности. Врачи рекомендовали ей временно работать из дома.

Изначально руководитель отреагировал положительно, но через несколько дней началась проверка работы девушки. Позже ее обвинили в утечке данных, поскольку она скачала рабочие файлы на личный компьютер. При этом суд установил, что ранее практика считалась обычной и была известна руководству.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика