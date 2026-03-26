Новости

Новости

26 марта, 09:50

Общество
Юрист Пащенко: работодатель может запретить сотрудникам перекус на рабочем месте

Юрист рассказал, могут ли уволить за перекус на рабочем месте

За чай и перекус на рабочем месте может грозить дисциплинарная ответственность, сообщил РИА Новости член Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Илья Пащенко.

Трудовое законодательство не запрещает сотруднику перекусывать за столом на рабочем месте. Статья 108 ТК РФ гарантирует перерыв для отдыха и приема пищи, но не регламентирует, где именно его проводить.

Этот пробел работодатель может урегулировать самостоятельно, закрепив место и время для перерыва на питание в правилах внутреннего трудового распорядка или других локальных актах, отметил специалист.

Юрист добавил, что любое нарушение подобных правил может повлечь дисциплинарные меры. При систематических замечаниях и выговорах сотруднику может даже грозить увольнение.

Ранее директор по персоналу Наталья Маслова сообщила, что конфликты между коллегами-друзьями могут привести к саботажу и общей напряженности на рабочем месте. По ее словам, споры могут переходить в рабочие противоречия, что негативно отразится на продуктивности.

В частности, не исключен вариант с созданием "коалиций" внутри коллектива и нежеланием делиться информацией друг с другом.

Эксперты рассказали, как трудоустроиться женщинам после 45 лет

