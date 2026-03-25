Эксперт Маслова: конфликты между коллегами-друзьями могут приводить к саботажу

Конфликты между коллегами-друзьями могут привести к саботажу и общей напряженности на рабочем месте, сказала Москве 24 директор по персоналу Наталья Маслова.

Эксперт уточнила, что дружба между коллегами способствует укреплению корпоративной культуры, поднимает настроение и сплачивает коллектив, если люди находятся "на одной волне" и у них совпадают ценности. Особенно это ценно, когда сотрудники общаются и вне компании.

"Это может повышать продуктивность, поскольку люди приходят в офис с хорошим настроением и мотивацией, зная, что увидят своих приятелей", – сказала Маслова.

Но конфликты между коллегами могут переходить в рабочие противоречия, что негативно отразится на продуктивности. В частности, не исключен вариант с созданием "коалиций" внутри коллектива и нежеланием делиться информацией друг с другом.

"Конфликты между друзьями могут возникать на фоне размытых должностных обязанностей: возникает вопрос, кто что делает, и никто не хочет брать на себя задачу, перекладывая ее друг на друга. Личные отношения здесь способны усилить негатив, потому что можно апеллировать к коллеге как к приятелю", – прокомментировала эксперт.

Дополнительным раздражителем может стать приход людей в команду. Если один из друзей разделяет политику и ценности нового руководителя, а другой не разделяет, то это также приводит к разногласиям. Сам руководитель тоже может стать причиной конфликтов, добавила Маслова.

"Иногда он сознательно выделяет фаворитов, полагая, что усиливает конкуренцию между коллегами для повышения продуктивности. Но такая манипуляция ведет к обратным последствиям – от конфликтов до увольнений", – указала она.

Поэтому, когда ссора между коллегами-друзьями начинает явно влиять на рабочий процесс, работодателю нужно вмешаться. В идеале с ними должен поработать психолог, медиатор или HR, который разбирает произошедшее и поможет преодолеть ссору. Но такую функцию может взять на себя и сам руководитель, уверена специалист.

"Можно сначала поговорить с сотрудниками по отдельности, услышав версию каждой стороны. А можно провести общую встречу, чтобы вместе обсудить и понять суть конфликта. Часто бывает, что противоречия связаны с эмоциями или с тем, что каждый по-своему интерпретировал ситуацию", – резюмировала эксперт.

При этом специалисты предупреждают, что дружба в рабочем коллективе может обернуться даже увольнением. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на HR-специалиста Зулию Лоикову. Многие крупные компании критично относятся к неформальным отношениям. Например, при разглашении тайны другу-коллеге работник рискует получить взыскание или увольнение. Нередко дружба влияет и на неисполнение должностных обязанностей.

Ранее специалисты рассказывали, что регулярные совещания и традиция оставаться на рабочем месте до ухода руководителя являются самыми бесполезными практиками офисной жизни. В частности, ученые пришли к выводу, что эффективность работы во время видеосозвонов гораздо ниже по сравнению с реальным общением между коллегами.

