HR-эксперт Лоикова назвала бесполезной практику не уходить с работы раньше руководства

Регулярные совещания и традиция оставаться на рабочем месте до ухода руководителя являются самыми бесполезными практиками офисной жизни. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Ранее немецкие ученые пришли к выводу, что эффективность работы во время видеосозвонов гораздо ниже по сравнению с реальным общением между коллегами. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Эксперт в целом согласилась с выводами специалистов, так как, по ее словам, при онлайн-общении теряется невербальная связь.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Мы видим лишь "говорящую голову" в ограниченном кадре и упускаем язык тела, а также возможность подключать периферийное зрение. С его помощью, например, можно увидеть, кто на кого смотрит, а кто хочет сделать паузу. В итоге мозгу приходится достраивать картину происходящего, затрачивая дополнительные ресурсы, что ведет к быстрой утомляемости.

К тому же она отметила, что гениальные идеи часто рождаются не во время формальных встреч, а, например, в диалоге у кофемашины или после планерки, когда сотрудники продолжают что-то обсуждать в коридоре. В цифровой среде эти моменты исчезают полностью, подчеркнула Лоикова.

Однако эксперт призвала не забывать об очевидных плюсах видеоконференций. В первую очередь это экономия времени и денег: отпадает необходимость в дороге на работу и обратно, расходов на обеды в кафе, к тому же компания имеет возможность нанять сотрудника из другого города или даже страны.

"Во-вторых, это инклюзивность, ведь в видеосозвоне без проблем могут участвовать и мамы в декрете, и люди с ограниченными возможностями. К тому же онлайн-совещания, как правило, достаточно структурированы, без лишней болтовни и с фокусом на самом главном", – отметила HR.

Действительно бесполезной практикой в рабочей жизни Лоикова назвала регулярные совещания – например, каждую неделю в определенный день.

"Совещания ради совещания – бич современного офиса. Зачастую их проводят "для галочки", без четкой повестки. Совещания имеют смысл только при наличии конкретной цели, о которой всем участникам сообщают заранее", – пояснила Лоикова.

Кроме этого, совершенно бесполезным она назвала присутствие на рабочем месте, если начальство не уходит домой.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Это классика: сотрудники выполнили работу к 18:00, однако продолжают сидеть допоздна, потому что "шеф еще на месте". Такой подход убивает мотивацию, заставляет многих создавать ложное чувство занятости и порождает прокрастинацию. Ведь, если все равно сидеть до вечера, можно и не спешить. От этого нужно избавляться, переходя на управление по целям и результатам.

В число вредных офисных практик Лоикова включила и микроменеджмент, когда руководитель контролирует выполнение даже самых мелких задач и просит регулярных промежуточных отчетов буквально о каждом часе работы.

"Это показывает его нежелание или неумение ставить задачи по результату и отнимает огромное количество времени у сотрудников", – отметила эксперт.

Не добавляет продуктивности и общение исключительно в мессенджерах, даже если коллеги находятся в соседних кабинетах. По ее мнению, это ведет к потере контекста и разрастанию "цифрового шума", в то время как можно подойти лично и решить вопрос за короткое время.

