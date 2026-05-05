Свыше 420 проектов КРТ подготовлено в Москве с начала реализации программы

За первые четыре месяца 2026 года количество проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве, находящихся на разных стадиях проработки и реализации, выросло до 421. Об этом сообщил заммэра столицы, глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Площадь отведенных под редевелопмент участков сейчас превышает 4 500 гектаров", – отметил заммэра.

По его словам, на этих территориях планируется возвести около 70,8 миллиона "квадратов" недвижимости и создать свыше 1,1 миллиона рабочих мест. Общие инвестиции в площадки оцениваются в 23,5 триллиона рублей.

"В течение всего периода реализации проектов КРТ столичный бюджет пополнится почти на семь триллионов рублей, а после завершения ежегодный бюджетный эффект составит около 2,4 триллиона рублей", – рассказал Ефимов.

Одним из самых главных принципов программы КРТ является сбалансированность застройки. Объекты появляются неподалеку от жилья и крупных транспортных узлов, что снижает уровень маятниковой миграции в пределах столицы.

"Наряду с жильем в разных городских локациях возведут наиболее востребованные объекты общественно-деловой и производственной инфраструктуры, суммарная площадь которых 26,1 и 4,1 миллиона квадратных метров соответственно", – сказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что среди них – образовательные объекты, которые смогут принимать 74 000 учеников и 32 000 воспитанников. Кроме того, в рамках проектов КРТ планируется возвести 35 медицинских объектов, свыше 70 спортивных комплексов, 8 культурно-досуговых центров и более 40 новых производств.

Ранее стало известно о планах реорганизовать неэффективно используемую территорию в Головинском районе, у транспортного узла "Лихоборы". По программе КРТ здесь можно будет возвести объекты площадью 181 700 квадратных метров. На участке планируется строительство общественно-делового комплекса, в котором разместятся офисы, магазины, фитнес-залы, банки и многое другое.

