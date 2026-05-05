05 мая, 17:44

Врач Кондрахин: измерять давление запястным тонометром можно пациентам не старше 40 лет

Кардиолог назвал ошибки, из-за которых тонометр может искажать показатели давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Неправильные показатели артериального давления можно получить из-за отсутствия минимального отдыха перед процедурой и несоблюдения четкого графика измерения. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил кардиолог, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее врач-кардиолог Евгений Кокин рассказал, что показатели артериального давления в электронных тонометрах могут искажаться из-за разряженных батареек. Кроме того, проводить измерения важно сидя, чтобы рука была на уровне сердца. Об этом сообщает "Газета.ру".

Кондрахин напомнил, что, помимо этого, нужно обязательно надевать манжету на голую руку, а не поверх одежды и тем более закатанного рукава. В противном случае получается двойное сдавливание, что влияет на показатели.

Еще одна ошибка – резко хватать тонометр, как только почувствовали ухудшение, и начинать измерения. В таком нестабильном состоянии результаты обязательно получатся завышенными. Поэтому важно сначала как минимум пять минут посидеть, постараться немного успокоиться.
Андрей Кондрахин
кардиолог, врач-терапевт, кандидат медицинских наук

При этом курение или употребление кофе до измерения давления не влияют на показатели, добавил кардиолог.

"Что действительно важно, так это соблюдение четкого графика измерений. Проводить их надо два раза – утром и вечером – и всегда примерно в одно и то же время, чтобы организм привык и воспринимал процедуру как ритуал. В противном случае она является для него определенным стрессом, что также влияет на показатели", – пояснил Кондрахин.

Каждый раз надо проводить по три измерения подряд и учитывать для статистики среднюю цифру. Причем на первых порах следует делать это по очереди на обеих руках, а затем продолжать на той, которая дает более высокие показатели, отметил кардиолог.

По мнению эксперта, регулярные замеры артериального давления необходимо делать всем, кому диагностировали гипертоническую болезнь или у кого есть подозрение на нее. Это поможет контролировать состояние и понимать, насколько эффективно назначенное лечение.

При этом врач предупредил, что модные запястные тонометры подходят для контроля давления только людям до 40 лет. Дальше происходит возрастное изменение сосудов, достоверные показатели могут дать только аппараты с плечевой манжетой, заключил он.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала, что, если давление часто поднимается выше 138 на 80, это со временем может привести к развитию гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Избежать этого поможет изменение пищевого рациона, в частности сокращения в нем поваренной соли.

