05 мая, 17:21

Science Focus: астрономы зафиксировали сближение двух сверхмассивных черных дыр

Астрономы зафиксировали сближение двух сверхмассивных черных дыр

Фото: 123RF.com/elen1

Астрономы зафиксировали в галактике Маркарян 501, которая находится в 500 миллионах световых лет от Земли, сближение двух сверхмассивных черных дыр. Об этом сообщает журнал Science Focus.

Открытие было сделано после анализа многолетних данных радиотелескопических наблюдений за галактикой. По словам исследователей Института радиоастрономии Макса Планка, дыры вращаются друг вокруг друга, а их столкновение может произойти уже через 100 лет.

В отличие от большинства галактик, в ядре которых формируется лишь один джет (вырывающийся из центра узконаправленный поток заряженных частиц. – Прим. ред.), в Маркарян 501 имеется два таких потока. Авторы утверждают, что каждый из них питается от отдельной черной дыры.

Расстояние между объектами составляет от 250 до 540 расстояний от Земли до Солнца. При этом в июне 2022 года свет одного из джетов оказался искривлен гравитацией второй черной дыры, образовав так называемое "кольцо Эйнштейна". Это редкое оптическое явление стало дополнительным доказательством двойной природы системы.

Ожидается, что столкновение черных дыр породит гравитационные волны, которые разойдутся по всей Вселенной.

Ранее астрономы впервые зафиксировали признаки разреженной атмосферы у небольшого объекта 2002 XV.93, который расположен за орбитой Нептуна. При подтверждении теории это станет первым случаем обнаружения газовой оболочки у небесного тела таких размеров, как у Плутона. Наблюдения проводились с использованием сети телескопов в Японии.

наука

