Science News: еще одно небесное тело может находиться за Нептуном

Астрономы впервые зафиксировали признаки разреженной атмосферы у небольшого объекта 2002 XV.93, находящегося за орбитой Нептуна. При подтверждении теории это станет первым случаем обнаружения газовой оболочки у небесного тела таких размеров, как у Плутона, передал журнал Science News со ссылкой на исследование.

"Это открытие говорит о том, что малые ледяные миры позади Нептуна, возможно, не так инертны и неизменны, как мы зачастую думали. До сих пор Плутон оставался единственным транснептуновым объектом с подтвержденной атмосферой", – рассказал ведущий автор исследования Ко Аримацу из Национальной астрономической обсерватории Японии.

Уточняется, что наблюдения проводились с использованием сети телескопов в Японии. В январе 2024 года объект 2002 XV.93 прошел перед одной из далеких звезд. Это микрозатмение, называемое покрытием, позволило ученым предположить наличие у тела газовой оболочки.

Однако диаметр объекта составляет около 470 километров, что недостаточно для удержания газа на длительное время. В связи с этим ученые предположили, что он мог появиться в атмосфере объекта либо в результате столкновения с другим ледяным телом, либо из-за активности криовулканов.

Для окончательного же подтверждения наличия атмосферы и определения ее состава потребуются дополнительные наблюдения.

