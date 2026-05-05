05 мая, 13:52

Общество

Ястреб-перепелятник с синицей в клюве залетел в магазин на севере Москвы

Видео: MAX/"Спасатели СпасРезерв"

Ястреб-перепелятник с синицей в клюве залетел в магазин, расположенный в Сигнальном проезде в Москве. Он пролетел под потолком и приземлился на складе, сообщил общественный поисково-спасательный отряд "СпасРезерв" в мессенджере MAX.

"В помещении окна не открываются, а птица при виде человека летит на свет "глухих" окон. Обратно проделать маршрут (со склада через магазин и на улицу) гостья не смогла", – говорится в публикации.

О произошедшем сообщили в столичный департамент природопользования. Там попросили поймать птицу и выпустить на волю, если она не травмирована. В противном случае специалисты призвали снова с ними связаться.

К моменту прибытия спасателей ястреб съел добычу и сел на микроволновку. Сотрудники магазина в помещение не заходили и не тревожили птицу, чтобы она не разбилась о стекла окон.

Позднее ястреба поймали сачком. У него не было травм, поэтому его выпустили в Ботаническом саду.

Ранее в столице спасли раненых утку и сову. Первая запуталась в рыболовных снастях и зацепилась за ветки в поселке Первое Мая. Ее вытащил водолаз. Вторая ударилась о стену на Южнобутовской улице, из-за чего не могла взлететь. Ее спасли с помощью сачка. Обе птицы переданы в Центр спасения диких животных.

животныеобществогород

