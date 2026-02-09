В Москве спасена четырехмесячная пума

Фото: 123RF.com/studiolamagica

Четырехмесячная пума спасена в Москве после телефонного обращения местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Информация от москвича, который просил забрать из его дома пуму и обеспечить ей достойное содержание, поступила в департамент в конце декабря 2025 года. В результате инспекторы ведомства и сотрудники спецотдела "Спасение диких животных" Московского зоопарка подтвердили, что животное находится в ненадлежащих условиях. Кроме того, у маленького зверя не было необходимых документов.

По итогу пума была отправлена в филиал Московского зоопарка, а в отношении москвича был составлен административный протокол о причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, занесенных в Красную книгу РФ.

В настоящее время животное находится в отдельном карантинном помещении под присмотром экспертов. Маленького зверя оставят жить в зоопарке в специально оборудованном вольере.

Представители департамента напомнили, что пумы входят в приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Именно поэтому горожан попросили ответственно отнестись к содержанию животных и соблюдать требования закона.

Ранее тигренок, которого содержали в частном доме в Подмосковье, был передан в центр реабилитации диких животных. Прокуратура указала, что собственник не смог подтвердить законность владения 10-месячным зверем.

Владелец тигренка сообщил, что приобрел животное в 2025 году в другом российском регионе, после чего перевез в Московскую область. В результате был изъят не только этот зверь, но и 3-месячный детеныш леопарда, который был найден во время осмотра дома.

