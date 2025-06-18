Тигренка могут забрать у семьи из частного дома в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Зелёный" змий"

Прокуратура начала проверку после обнаружения 10-месячного тигренка в частном доме в Подмосковье. Животное планируют забрать из семьи, сообщает телеграм-канал подмосковного ведомства.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о содержании 10-месячного тигренка на территории частного жилого дома в одном из СНТ в селе Царево в Пушкинском городском округе", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в этом жилом доме также проживают трое несовершеннолетних детей. При этом семья не предоставила документов, которые подтвердили бы законность владения диким животным.

Как отметили в прокуратуре, владельцы отказались передать тигра. Сейчас сотрудники прокуратуры вместе с сотрудниками межрегионального управления Росприроднадзора принимают меры к передаче хищника в специализированную организацию.

Прокуратура напомнила, что тигр находится в перечне видов животных, которые подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)

В мае в Окружном проезде столицы нашли трехмесячного львенка. Тогда также выяснилось, что у владельца не было никаких документов, которые бы подтверждали законность владения животным.

Самца льва изъяли и передали в специализированное учреждение, а прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств покупки животного. Позже его передали в парк "Земля прайда".