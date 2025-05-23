Изъятый на востоке Москвы львенок передан в парк "Земля прайда"

Фото: телеграм-канал "Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА"

Азиатского львенка, изъятого на востоке Москвы, передали в парк "Земля прайда", сообщила в своем телеграм-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Москвичи заметили самца льва, который гулял в промзоне, поэтому обратились в Росприроднадзор. Инспекторы прибыли на место и нашли там хищника и его хозяина. Выяснилось, что мужчина получил животное в подарок.

"Теперь львенок отправился в свой новый дом, где ему обеспечат профессиональный уход, ветеринарную помощь и подходящие условия содержания", – указала Радионова.

В ближайшее время глава Росприроднадзора планирует посетить животное и рассказать подробнее, как лев обживается на новом месте.

В это же время художественный руководитель Большого цирка Аскольд Запашный в беседе с телеграм-каналом "Осторожно, Москва" заявил, что цирк мог бы принять хищника к себе, но все зависит от обстоятельств.

"Есть ли у этого животного необходимые прививки? Просто если их нет, то мы не сможем принять его. И еще важный момент пространства, размещения <...> это зверь, который вырастет до 300 килограммов и которого нужно содержать", – сказал Запашный.

Трехмесячного львенка нашли в Окружном проезде в пятницу, 23 мая. Выяснилось, что у владельца не было никаких документов, которые бы подтверждали законность владения животным.

Самца льва изъяли и передали в специализированное учреждение для его обследования и последующего содержания. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы взяла на контроль выяснение обстоятельств покупки животного.

