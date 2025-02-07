В Москве спасена выставленная на продажу трехмесячная львица

В Москве спасена трехмесячная львица, которую выставили на продажу на платформе бесплатных объявлений за 260 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Правоохранители решили инсценировать покупку хищника и в результате детеныш льва был изъят. Как уточнили в ведомстве, продавец не показал никаких документов, которые подтверждали бы законность владения животным.

По данным прокуратуры, после изъятия львица была передана в реабилитационный центр диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, где она уже проходит обследование.

На данный момент сотрудники ведомства выясняют, каким образом животное было куплено и перевезено в столицу, а также устанавливают качество условий содержания детеныша льва, внесенного в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Сейчас прокуроры проводят проверку по факту возможного жестокого обращения с животными.

Ранее двух котят породы африканский сервал пытались незаконно вывезти с территории России. Двухмесячных животных обнаружили сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС).

Состояние напуганных котят было удовлетворительное, но с незначительными признаками истощения. Данная порода подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения.

