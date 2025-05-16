Изъятая у москвича пума адаптировалась к жизни в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Пума по кличке Геркулес, конфискованная у москвича, успешно адаптировалась к жизни в Московском зоопарке. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного зоосада.

"У Геркулеса за все время пребывания в Московском зоопарке не было ни одного приступа эпилепсии, случавшихся ранее при жизни в условиях квартирного содержания. Специалисты тщательно следят за его состоянием. Все препараты, назначенные ветеринарными врачами, обычно даются с мясом в миске", – рассказали в учреждении.

Специалисты отмечают положительные изменения в состоянии животного. В это же время Геркулес набрал вес и находится в хорошей для взрослой пумы физической форме. У животного отличный аппетит, а в его рацион входят перепелки, крысы, кролики, говядина, говяжье сердце, перепелиные яйца, витамины и минеральные добавки, добавили в зоопарке.

"Для пумы предусмотрено три ежедневных приема пищи, а также поощрение во время тренинга. Свободное время он любит проводить либо отдыхая у себя в уголочке на соломе, либо взаимодействуя с киперами. Он очень активно идет на контакт со всеми специалистами, не избегает их", – подчеркнули в зоопарке.

Также Геркулес делает большие успехи в ходе ежедневных тренингов. Специалистам получилось научить его подходить к нужному месту, ложиться, подавать хвост. Анализ крови также показывает, что все показатели животного находятся в пределах нормы.

"Наиболее активен Геркулес по вечерам, в это время он больше всего любит гулять по своей территории и играть с киперами в бесконтактном формате, через разделительную решетку. Также он любит играть и самостоятельно со своими игрушками", – говорится в сообщении зоосада.

Хищное животное несколько лет содержалось в тесной квартире в столичном районе Кунцево. Местные жители жаловались на то, что прежний владелец выгуливал Геркулеса без намордника. В итоге столичный суд привлек мужчину к административной ответственности и постановил конфисковать животное.

С марта 2025 года пума поселилась в Московском зоопарке. Врачи выявили у Геркулеса эпилепсию и хроническую энтеропатию. Позже спасенный самец пумы смог адаптироваться к новой территории и начал активно играть.

