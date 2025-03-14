В Московском зоопарке рассказали, как пума Геркулес осваивается в вольере

Спасенный самец пумы Геркулес постепенно адаптируется к вольеру в Московском зоопарке. Сейчас он находится на территории ветеринарного корпуса, сообщает телеграм-канал зоопарка.

Геркулес начал принимать пищу во внутренних помещениях 8 марта, а также впервые вышел в уличную часть вольера. Уже 10 марта он начал есть на уличной территории вольера. Кроме того, животное начало играть и спокойно есть рядом с ветврачами и зоологами.

Сотрудники зоопарка отмечают, что самец пумы все чаще выходит на улицу, активно осваивает и метит территорию. Он согласился принимать еду с пинцета зоолога, что помогает формировать доверие и в дальнейшем минимизировать возможный стресс от ветеринарных процедур.

"Сейчас Геркулес окружен профессионалами, которые круглосуточно наблюдают за ним, предоставляя высококвалифицированное лечение и сбалансированное питание. Ветеринарные врачи будут и дальше наблюдать за состоянием самца пумы в динамике, проводя все необходимые тесты, если они будут необходимы", – рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Геркулес прибыл в зоопарк 6 марта. Животное изъяли у жителя столицы, который несколько лет содержал Геркулеса в тесной квартире в районе Кунцево.

Местные жители неоднократно жаловались на то, что хозяин выгуливал пуму по району без намордника. В результате суд привлек мужчину к административной ответственности и постановил изъять животное. В зоопарке пуме поставили предварительный диагноз – "эпилепсия" и "хроническая энтеропатия". За его состоянием наблюдают ветврачи.