Жители Кунцева пожаловались на мужчину, который гуляет с пумой

Жители Кунцева пожаловались на соседа, который гуляет по району с пумой

Жители подмосковного Кунцева жалуются на соседа Сергея Татаринцева, домашним питомцем которого является пума по кличке Геркулес. Он выгуливает животное без намордника, чем сильно пугает прохожих.

Многие соседи мужчины испытывают дискомфорт от близости к пуме. Среди них есть те, кого она пугает, а есть и те, кто переживает за здоровье животного, которое живет в неподходящей для него среде обитания. Например, три года назад рядом с Сергеем жила певица Виктория Дайнеко. По ее мнению, Татаринцев нарушает права не только людей, но и животного, которое должно жить в других условиях.

При этом хозяин хищника не согласился с жалобами соседей, заявив, что его питомец совершенно безобиден.

"На первом году жизни дракона в лесу рядом с деревней будут бояться, на втором году жизни дракона рядом с деревней будут его опасаться, на третьем – это войдет в привычку, а на четвертом и пятом – это будет уже нашей национальной особенностью и гордостью", – подчеркнул хозяин животного.

Мужчина рассказал Москве 24, что приобрел животное в Пензенском зоопарке. По словам хозяина пумы, это решение стало попыткой побороть кризис среднего возраста. В настоящий момент Геркулесу около пяти лет. Татаринцев подчеркнул, что за все время жизни в жилом районе Москвы его пума ни разу никого не обидела. При этом к ношению хищником намордника не обязывают российские или логические законы, ведь основной урон животное наносит лапами, пояснил мужчина.

Его слова подтвердил и начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Он также добавил, что надеть намордник на пуму просто невозможно, так как он ей не налезет.

"При встрече с пумой на улице я бы посоветовал просто обойти животное стороной. Потому что, как и у собак, переход в агрессию из игры может быть мгновенным и неконтролируемым. Владелец должен понимать всю ответственность таких прогулок", – подчеркнул глава отдела биоразнообразия.

Вместе с тем, обратил внимание Бурмистров, выгуливание пум никак не регулируется законом. В соответствии с законом от 2019 года, животные, которые были внесены в список запрещенных к содержанию, но были взяты хозяевами до принятия данной нормы, могут продолжать жить с людьми, однако документ не предусматривает условия содержания и выгуливания этих зверей. Бурмистров подчеркнул, что правоохранительные органы могут заинтересоваться ситуацией только в случае каких-либо происшествий.

При этом депутаты Госдумы обратились в департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы с просьбой рассмотреть вопрос запрета выгула на улицах столицы опасных животных и изъятия их у хозяев в случае ненадлежащего содержания.

Ранее сотрудники комитета ветеринарии Москвы рассказали, что среди питомцев жителей столицы, получивших в июне документы для путешествий за границу, были игуаны, еноты и сурикаты. Всего же за первый летний месяц в госветклиниках города документы для перемещения сделали 3 472 домашним животным, а в целом за первые полгода 2024-го – более 13 тысяч.

